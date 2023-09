Résultats à mi-parcours : Forte progression de 58,4% du résultat net de la Société Générale Côte d’Ivoire au premier semestre 2023.

Ce rapport d’activités met en exergue en effet un résultat net de 44,454 milliards de FCFA contre 28,058 milliards de FCFA au 30 juin 2022. Selon la direction de la banque, c’est un résultat record qui a eu lieu <<sous l’effet d’une dynamique commerciale soutenue, d’une maitrise des frais généraux et du risque.>>



De l’avis toujours des responsables de la banque, la liquidité du bilan de la SGCI est restée solide à fin juin 2023, se traduisant par le respect des ratios réglementaires de liquidité court, moyen et long terme qui ressortent au-dessus des seuils réglementaires. Ils estiment par ailleurs qu’avec des encours de crédits de 2 266 milliards de FCFA (+15%) et des dépôts de 2 566 milliards de FCFA (-1,0%), la structure de financement de SGCI est largement autofinancée.



Quant au produit net bancaire (PNB), il a atteint 121,661 milliards de FCFA contre 103,071 milliards de FCFA au premier semestre 2022, soit une progression de +18%. Selon la direction de la banque, le PNB est porté par une très bonne dynamique sur tous les métiers. <<La forte progression des revenus est liée d’une part, à la hausse des produits issus de l’activité d’intermédiation (+21%) et d’autre part, à la bonne dynamique des commissions sur les activités bancaires (+13%)>>, souligné-t-elle.



Les frais de gestion sous-jacents ressortent à 50,730 millions de FCFA en croissance de +7% par rapport au premier semestre 2022 (47,331 millions de FCFA).



De l’avis toujours des responsables de la SGCI, leur établissement maintient une bonne maîtrise de ses coûts permettant d’afficher un effet de ciseaux très positif (+11 points de pourcentage) et une amélioration de son coefficient d’exploitation. Ainsi, le coefficient d’exploitation est ressorti à 41.7% en amélioration de 4.2 points par rapport à fin juin 2022 (45.9%).





Le résultat brut d’exploitation affiche une hausse de 27,3%, s’établissant à 70,931 milliards de FCFA contre 55,740 milliards de FCFA au premier semestre 2022.



Le coût net du risque (CNR) du premier semestre 2023 est ressorti à 16,901 milliards de FCFA contre 24 milliards de FCFA à fin juin 2022, soit une baisse de 29,2%. <<Le coût du risque est contenu à 167 points de base des encours moyens de crédits, avec un faible niveau de défaut, grâce à la bonne qualité du portefeuille de crédits>>, avance la direction de la banque.



Sur les perspectives qui se dessinent pour leur établissement bancaire, les responsables de la SGCI entendent, sur le second semestre 2023, poursuivre l’exécution de leur feuille de route pour une croissance durable et rentable. <<Forts de la dynamique commerciale de nos métiers et de la solidité de notre bilan, nous sommes confiants dans la capacité de Société Générale Côte d’Ivoire à recueillir les fruits des initiatives en cours autour de la maitrise des risques, du client, de la responsabilité sociale et environnementale, de la digitalisation et de la DATA>>, ajoutent-ils.



