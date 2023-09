Résultats à mi- parcours : La Banque de Tunisie et des Emirats annonce un résultat déficitaire de 15,948 millions de dinars au premier semestre 2023.

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Septembre 2023 à 18:17 | | 0 commentaire(s)|

Au 30 juin 2022, la BTE avait également banque a également réalisé un résultat déficitaire de 13 MD.



Quant au total du bilan, il s’est accru de 1,03% à 1 366 MD contre 1 352 MD au 30 juin 2022.



Les dépôts et avoirs de la clientèle se situent à 949,127 MD contre 963 MD au premier semestre 2022. De leur côté, les créances de la banque sur la clientèle s’élèvent à 887 MD contre 941 MD au premier semestre 2022.



Le produit net bancaire connait une progression de 8,24%, s’établissant à 31,083 MD contre 29 MD à fin juin 2022.



A la fin de la période sous revue, les charges générales d’exploitation de BTE ont augmenté de 5% à 7,175 MD contre 6,844 MD au premier semestre 2022.



Concernant le résultat d’exploitation, il se situe à -14,191 MD contre -12,710 MD au 30 juin 2022.



Oumar Nourou







Source : La Banque de Tunisie et des Emirats (BTE) qui a son siège social à Tunis, a réalisé au premier semestre 2023 un résultat déficitaire de 16 millions de dinars (MD), selon les états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2023 publiés par la direction de cet établissement bancaire.Source : https://www.lejecos.com/Resultats-a-mi-parcours-La...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook