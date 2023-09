Résultats à mi-parcours : Progression de 18,5% du résultat net de NSIA Banque Côte d’Ivoire au premier semestre 2023.

Selon les résultats financiers établis par la direction de la Banque, ce résultat s’est élevé à 11,4 milliards de FCFA contre 9,6 milliards de FCFA au 30 juin 2022.

Le total bilan enregistré également une hausse de 14% avec une réalisation de 1957,4 milliards de FCFA contre 1711,3 milliards de FCFA au premier semestre 2022.



Quant au produit net bancaire (PNB), il s’est accru de 15% s’établissant à 41,4 milliards de FCFA contre 36,1 milliards de FCFA au 30 juin 2022. La direction de NSIA Banque Côte d’Ivoire justifie cette hausse par <<une nette progression de la marge d’intérêts de 15% affichant 29,4 milliards de FCFA au 30 juin 2023 contre 25,6 milliards de FCFA réalisée en juin 2022, soit une hausse de 3,9 milliards FCFA et une hausse des commissions de 13% par rapport à juin 2022, soit 1,4 milliard de FCFA.>>



Selon elle, les créances sur la clientèle (y compris les créances en souffrance) connaissent une hausse de 6% passant de 1 141 milliards de FCFA en décembre 2022 à 1 211 milliards de FCFA au 30 juin 2023. <<Les engagements sains clients (1 202 milliards FCFA) sont en hausse nette de 73 milliards FCFA en comparaison au 31 décembre 2022 (1 129 milliards FCFA)>>, ajoute encore la direction de la banque. Cette hausse de 73 milliards de FCFA est principalement portée par la progression notable des crédits accordés à la clientèle, dont plus de 23 milliards FCFA de concours additionnels aux PME au cours de cette période.



Durant la période sous revue, les engagements non performants nets se chiffrent à 9,6 milliards de FCFA contre 12,9 milliards FCFA en décembre 2022, soit une baisse de 25,3%.



Concernant les dépôts de la clientèle, ils enregistrent une progression de 13% à 1 380 milliards de FCFA au 30 juin 2023 contre 1 220 milliards de FCFA au 31 décembre 2022. Selon les responsables de la Banque, ils sont composés essentiellement des dépôts à vue, des comptes d’épargne et des dépôts à terme qui représentent respectivement 51%, 23% et 20% des ressources clientèles.

Au 30 juin 2023, les charges d’exploitation de NSIA Banque Côte d’Ivoire se sont établies à 21,3 milliards de FCFA contre 19,3 milliards de FCFA au 30 juin 202 (+10%).



Pour sa part, le résultat brut d’exploitation affiche une hausse de 24% à 16,4 milliards de FCFA contre 13,2 milliards FCFA en juin 2022.



Le coût net du risque, au 30 juin 2023, est à -3,691 milliards de FCFA contre -3,587 milliards de FCFA au 30 juin 2022.

<<Au titre du second semestre 2023, dans un contexte économique empreint à de nombreuses incertitudes, NSIA Banque CI ambitionne poursuivre ses activités sur la dynamique commerciale du premier semestre 2023, assurer la maitrise des risques et des frais de gestion, en vue de l’atteinte de ses objectifs stratégiques>> se projette la direction de cet établissement bancaire.



Oumar Nourou

