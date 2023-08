Résultats à mi-parcours : Progression de 22,4% du résultat net de Coris Bank International au premier semestre 2023.

Selon le rapport d’activités semestriel établi par la direction de cet établissement bancaire, ce résultat net s’est établi à 33,179 milliards de FCFA contre 27,109 milliards de FCFA au 30 juin 2022, soit un accroissement de 6,070 milliards.



Concernant le produit net bancaire (PNB), il connait une hausse de 10,2% avec une réalisation de 58 milliards de FCFA contre 52,324 milliards FCFA au 30 juin 2022. De l’avis de la direction de CBI, cette performance est portée par l’activité clientèle en croissance annuelle de 34,4% (+6,2 milliards FCFA), en lien avec l’évolution de la collecte des dépôts (+3,3%) et surtout des financements à la clientèle (+15,1%), ainsi que l’augmentation des commissions nettes (20,3%).



Quant aux charges générales d’exploitation, elles ont augmenté de 1,9 milliard durant la période sous revue à 18milliards de FCFA. <<Cette croissance tient compte de l’évolution du réseau d’agences, de l’effectif et des projets majeurs déployés>>, avance la direction de la Banque dans son rapport d’activités. Elle est également d’avis que le coefficient d’exploitation ressort à 31,1% au terme du premier semestre 2023 contre 30,6% une année plus tôt, soit une hausse de 0,5 point de pourcentage.

Concernant le résultat brut d’exploitation, il se situe 39,7 milliards de FCFA, en progression de 9,4% par rapport au premier semestre 2022.



Le coût du risque connait une chute de 44,1% à 3,4 milliards de FCFA contre 6,1 milliards de FCFA au 30 juin 2022. Selon la direction de la banque, il est composé essentiellement des provisions supplémentaires pour faire face aux risques inhérents au contexte défavorable. D’après la Banque Africaine de Développement (BAD), les perspectives économiques au Burkina Faso restent affectées par l’instabilité sociopolitique et la dégradation de l’environnement sécuritaire.



Le résultat avant impôts enregistre pour sa part une progression de 20% à 33,179 milliards de FCFA contre 30,229 milliards de FCFA à fin juin 2022.



En perspectives durant le second semestre 2023, la direction de CBI note que cet établissement bancaire poursuivra <<sa dynamique commerciale à travers le renforcement de l’activité de collecte de ressources, de financement à l’économie et de développement des services à forte valeur ajoutée, la sécurisation et la rentabilité des emplois, la promotion des produits digitaux, le développement de la finance durable, la maitrise des risques etc.>>

Oumar Nourou

