Résultats des Législatives 2024 : Amadou Bâ rafle la mise à Podor

Une première, historique, depuis 2012, pour Macky Sall et la coalition Takku-Wallu, qui arrivent en deuxième position juste avant Pastef (3e) et Alsar du maire Mamadou Racine Sy (4e). Ainsi, s’il s’agissait d’une primaire entre Cheikh Oumar Anne (Jamm ak Njerin) et Abdoulaye Daouda Diallo, on aurait pu dire que le match a tourné à l’avantage de l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur.



La victoire de l’apériste Moussa Sow, à Walaldé, où il a gagné tous les sept bureaux de votes, devant Aissata Aw (Alsar) et Moussa Hamady Sarr (Jamm ak Njerin), n’aura pas pesé bien lourd dans la balance départementale, la liste d'Amadou Bâ ayant trusté les deux sièges en compétition.



Le ministre de la Santé, Ibrahima Sy, investi sur la liste départementale de Pastef, malgré une large victoire dans la commune de Podor et malgré une razzia à Niandane, dont le maire Elhadj Malick Gaye, Dg de l’Agetip, a rallié dernièrement la formation d'Ousmane Sonko, ne pourra pas siéger à l’Assemblée. Puisque, battu au niveau départemental.



Une analyse politique des résultats permet ainsi de conclure en une suprématie de Cheikh Oumar Anne, devant son ancien camarade et coordonnateur départemental de l’Apr, Abdoulaye Daouda Diallo et son ancienne collègue au gouvernement, Aissata Tall Sall, mais également une nette progression de Pastef, qui a réussi à se classer troisième dans ce «titre foncier» de Macky Sall.













Abou KANE