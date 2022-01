Résultats des élections territoriales à Mbacké: Abdou Mbaché Ndao, maire sortant, introduit un recours en annulation

Les résultats officiels ne sont pas encore affichés et Abdou Mbacké Ndao, maire sortant et candidat de la coalition Bok Guis- Guiss, vient de saisir la Cour d’appel de Thiès, pour invalider la victoire de son principal challenger, Gallo Bâ, candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby).



Une attitude qui conforte les populations de Mbacké dans les résultats glanés à partir des états-majors. Abdou Mbacké Ndao déclare dans Le Soleil : « j’ai introduit un recours au niveau de la commission départementale de recensement des votes, pour demander l’annulation de la liste de Bby et pour invalider la victoire de la coalition Bby, pour non-respect de la parité sur les listes lors des investitures ».



Pour rappel, bien après la clôture des investitures, les adversaires de la coalition Bby avaient décelé le non-respect de la parité dans la liste de la coalition Bby pour la commune de Mbacké. En effet, sur la liste proportionnelle, il y avait deux (2) personnes de sexe féminin, à savoir Diop Ndiaye, ménagère, à la 34ème position et Marie Jeanine Mendy, ménagère, à la 35e place, comme souligné dans le document de recours déposé au tribunal d’instance de Mbacké.