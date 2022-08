Retard de la formation du prochain gouvernement : Abdoul Mbaye indexe des calculs politiques Se prononçant sur le retard noté dans la nomination du Premier ministre et de son gouvernement attendu depuis la publication des dernières élections législatives, l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye a indiqué cela est lié à des calculs politiques du chef de l’Etat qui gère selon lui, « une répartition de postes politiques ». Propos rapportés par Sud Quotidien

« Il faut se mettre dans la logique de Monsieur Macky Sall. Il gère une répartition de postes politiques. Il ne se met pas devant un souci d’efficacité et de recherche de fast-track, pour reprendre les concepts qu’il aime bien. A défaut, je pense qu’on aurait eu un Premier ministre depuis bien longtemps. Il ne le fait pas parce qu’il est en train de gérer des postes politiques », a-t-il soutenu



« Quand vous avez un gouvernement qui ressemble à un mini Parlement avec une quarantaine de membres, vous gérez des postes politiques. L’objectif principal est de durer le plus longtemps possible au pouvoir pour en jouir parce que c’est sa conception du pouvoir », a-t-il ajouté



