Retard de salaires et pécules dérisoires : Un syndicat des travailleurs des collectivités locales sur fonds baptismaux pour un meilleur traitement

Les travailleurs des collectivités territoriales, en assemblée générale constitutive de leur syndicat ont exposé à Thiès, leurs difficultés à l’autorité compétente. « S’il y a aujourd’hui, dans ce pays des changements dans la gestion des collectivités locales, on les doit aux agents. En recevant un pécule de 30 000 FCfa pendant deux mois et 80 000 FCfa après. On exige l’Etat de revoir la situation des travailleurs des collectivités locales», a exhorté le secrétaire général du Syndicat, Ahmadou Diassé sur les Radio RFM.



La création du syndicat consiste à répondre aux attentes des travailleurs de la fonction publique locale. L’occasion a été saisie par ces agents communautaires pour réclamer de meilleures conditions de travail. « Aujourd’hui, le secrétaire municipal, assistant communautaire figure dans le lot des gens qui sont oubliés. C’est-à-dire que l’emploi est garanti quelque part. Les gens souffrent beaucoup. Nombreux, sont les collègues, dont on ne verse pas leurs cotisations sociale. Ils tardent à percevoir leurs salaires et il y a des non versements de l’Ipres et de la caisse de sécurité sociale.



Beaucoup de Maires ne versent pas les cotisations sociales jusqu’à l’heure où je vous parle. Nous demandons solennellement au Chef de l’Etat de revoir la révision du décret portant l’administration des collectivités territoriales », a invité le chargé de revendication du syndicat, Ciré Dia.



A retenir que le syndicat national des travailleurs des collectivités territoriales avec ses 500 membres, réclame plus de considération.



