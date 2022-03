Retard des travaux de la Boucle du Fouladou : Une négligence des autorités, selon Abdoulaye Seydi La situation du département de Médina Yoro Foulah (Myf) est scandaleuse et constitue une preuve irréfutable que le Fouladou est négligé par les autorités. C’est le cri de détresse de l’inspecteur de la Jeunesse, Abdoulaye Seydi. "L'As"

Annoncé depuis le premier mandat de la seconde alternance, le butimage des routes de ce département est devenu un véritable « projet de margouillat : chaque jour, c’est demain ! ». A l’en croire, le gouvernement a fini d’installer la frustration chez les populations qui ont pourtant tout donné au régime en place.



Il rappelle que le jeudi 08 avril 2021, Mansour Faye, ministre en charge des Infrastructures, en visite de chantier à Myf, avait annoncé en grande pompe, l’accélération des travaux afin de soulager les populations du département.



La réalité du terrain est autre, car les choses n’avancent pas à cause d’un supposé manque de crédit. Depuis un an, les entreprises en charge des travaux n’ont pas posé un mètre de goudron.



En plus, ces entreprises courent derrière leur argent. Pour Abdoulaye Seydi, cette situation est un mépris pour le département. Il invite les populations de Médina Yoro Foulah, à sortir de leur passivité coupable.



