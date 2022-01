Retard du vote, absence de bulletins de certaines listes, tentatives de corruption: De multiples défaillances notées à Keur Massar Les votes dans les différentes communes du tout nouveau département de Keur Massar, se sont déroulés de manière chaotique. Entre retard dans le démarrage dans certains bureaux de vote, l’absence de listes de certaines coalitions, des incidents et des tentatives de magouilles politiques, force est de constater plusieurs couacs dans le déroulement du scrutin du dimanche.

Rédigé par leral.net le Mardi 25 Janvier 2022 à 10:01 | | 0 commentaire(s)|

Les élections territoriales ont été âprement disputées dans les différentes communes du département de Keur Massar. Et si la fin de la campagne électorale a été sifflée depuis le vendredi, les manœuvres politiciennes ont continué jusqu’au jour du scrutin dans certains centres.



En effet, souligne "L'As", dans le centre de vote de la cité Aïnoumady, certains responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) étaient en train de distribuer des cartes d’électeurs à leurs militants dans un hôpital situé non loin de là. Ce qui a provoqué l’ire de certains responsables de l’opposition. En outre, dans ce même centre de vote, des retards ont été notés dans le démarrage dans de nombreux bureaux de vote. Certains ont démarré à 11h. Et pour cause, il y a eu des erreurs dans les bulletins de certaines coalitions comme celles de Gueum Sa Bopp et de Bby. Les organisateurs ont confondu ces bulletins avec ceux de la commune de Keur Massar Nord. De ce fait, les représentants de ces listes ont fait arrêter les votes dans les bureaux 22, 14, 21 de ce centre de vote de Aïnoumady. Même situation au centre de Sotrac, toujours à Keur Massar Sud. Le vote a démarré avec du retard à cause de ces mêmes raisons. Il y a eu aussi des erreurs sur les bulletins dans le bureau 16. Un responsable de la coalition FM Keur Massar du nom de Coly, a fustigé l’irruption de personnes inconnues avec des badges à l’effigie de l’Apr. Saisie de cette situation, la gendarmerie a réglé le problème.



La responsable de Gueum sa Bopp arrêtée puis relâchée par la gendarmerie



Au centre de vote de Massar Dièye à Keur Massar Village, le vote s’est déroulé dans le calme. En effet, les candidats de Wàllu, Mounirou Kane, du mouvement Set Jef Youssou Diop et de la coalition Yewwi Askan Wi Adama Sarr, ont échangé des propos courtois. Toutefois, il faut dire que la responsable de Gueum sa Bopp, Dieynéba Ndiaye, a été cueillie par la gendarmerie juste après avoir voté, avant d’être finalement relâchée. Elle a eu maille à partir avec la justice à cause de l’incendie de la maison d’une responsable de Bby dont elle serait la commanditaire. Et dans ce cadre, les leaders de l’opposition de cette localité comme le candidat de Yewwi Askan Wi et celui du mouvement Set Jëf Youssou Diop, ont fustigé le deux poids deux mesures noté, selon eux, dans cette affaire. Pour eux, aucun responsable de la candidate Assome Diatta n’a été inquiété



Des billets de 2000 FCFA mis dans des masques pour soudoyer les votants



Toutefois, il faut dire que le vote s’est déroulé normalement au centre de vote de l’Unité 11 des Parcelles Assainies. Mais, il urge de signaler que des responsables de la liste de Cheikh Mbacké Ndiaye qui brigue le département, ont essayé de soudoyer des votants en mettant des billets de 2000 FCfa dans les masques, avant de les distribuer aux populations qui sont venues pour accomplir leur devoir civique. Dans la commune de Yeumbeul Sud, les militants du candidat de Yaw, Bara Gaye et ceux du ministre Amadou Hott, se sont disputés les premières places pour voter.



Dans la commune de Malika, un vieux a succombé à un malaise, suite aux escarmouches entre les partisans du maire sortant Talla Gadiaga et ceux de l’opposition. Des votants ont été aussi éconduits de leur bureau de vote. Rappelons que pour le département de Keur Massar, il y a plus de 225.000 électeurs, 35 lieux de vote et 415 bureaux de vote.

