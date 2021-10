Retour au Sénégal: Macky Sall avait promis d'amnistier Karim Wade, selon... L’amnistie de Karim Wade a été promise à Alpha Condé par le Président Macky Sall, selon Enquête dans sa livraison du jour.

Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Octobre 2021 à 08:16 | | 1 commentaire(s)|

À chaque fois que le président guinéen déchu recevait un ressortissant sénégalais, il ne manquait pas d’évoquer le sujet. Disant tout de go que le Président Sall lui avait promis cela.



À signaler que des discussions secrètes avaient été menées entre Alpha Condé et Wade lors d’un séjour à Conakry en mi-février 2019 à la veille de la Présidentielle.



Pour rappel, Macky Sall avait laissé entrevoir, avant la présidentielle de 2019, une amnistie de Karim Wade et Khalifa Sall, en cas de réélection.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos