Retour au bercail: Papa Djiby Bâ annonce la Fédération internationale des artistes sénégalais de la diaspora

Pape Djiby Ba, Ordre du mérite national du Sénégal et musicien sénégalais établi en Suisse, n’a jamais été à la retraite.



L’un de nos meilleurs de la génération précédente, entend même réinvestir la scène musicale sénégalaise. Il sera à Dakar dans les prochains jours. Pas seulement pour montrer que sa belle voix est restée intacte, mais aussi pour finaliser son projet.



Le chanteur envisage en effet de mettre sur pied une Fédération d’artistes sénégalais de la diaspora, pour promouvoir les valeurs sénégalaises et les petites catégories en quête de notoriété en en Europe.



A la tête de quelques amis, principalement des ressortissants sénégalais, le chanteur annonce avoir mis en place une Fédération internationale des artistes sénégalais de la diaspora, avec l’ambition de contribuer davantage à "la promotion de la culture et des valeurs sénégalaises", par le biais notamment de la coopération décentralisée.



Se disant consciente que "la crise économique est loin d’être une fatalité", la Fédération internationale des artistes sénégalais de la diaspora, et dont le siège social se trouve à Berne (Suisse), compte mobiliser ses membres pour le développement économique, culturel et social de notre pays.



Pour ce faire, la Fédération internationale des artistes sénégalais de la diaspora mise sur "des partenariats avec des institutions internationales, publiques, privées et des collectivités locales".



Déjà des stars locales comme Oumar Pène, Thione Seck, Ismaïla Lô se disent prêts à l’accompagner.

