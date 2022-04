Retour de Karim Maïssa Wade : «La révision de son est une exigence non négociable», dixit, les libéraux Les libéraux ont-ils le vent en poupe ? Après le communiqué de la direction du Pds (lire notre parution d'hier, ndlr), tirant à boulets sur Macky Sall, les souteneurs de Karim Wade sont montés au créneau ce jeudi, pour exiger la révision sans délais du procès de Karim Wade. À les en croire, la révision du procès de Karim M. Wade n’est pas négociable.

«Karim Wade est blanc comme neige. À l’issue de plusieurs procès, il a battu l'État du Sénégal à plate couture, mais il continue de s’acharner contre lui, malgré la décision de nombreuses institutions internationales, malgré la forte demande des populations ; le Président Macky Sall persiste et ne manifeste aucune volonté de libérer Karim Wade qu’il a pris en otage au Qatar», cogne Kalfa Diarra, responsable politique du Parti démocratique sénégalais.



Les libéraux ne décolèrent pas contre le Président Macky Sall et son régime, seuls responsables, selon eux, de la situation difficile que traverse le fils de l’ancien président, Me Abdoulaye Wade.



«Ils ont traqué Karim Wade jusque dans ses derniers retranchements. Mais, malheureusement, ils n’ont rien trouvé avec lui. Karim n’est pas un voleur. C’est un digne fils de son père, Me Wade. N’est-ce-pas eux qui disaient que la traque contre Karim Wade est une demande sociale ? Aujourd’hui le peuple sénégalais dans son entièreté martèle que la révision du procès de Karim et son retour au Sénégal est une demande sociale pressante. Il doit jouir de tous ses droits civiques comme tout autre Sénégalais», tonne Cheikh Bakhoum.



Les libéraux ont tenu un rassemblement à Colobane, au cours de laquelle, ils ont préparé un copieux repas de rupture de jeûne qu’ils voulaient offrir aux détenus de la Mac de Rebeuss. Mais l’accès leur a été interdit, car n’ayant pas d’autorisation. Ce qu’ils n’ont pas manqué de dénoncer vigoureusement

