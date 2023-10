Retour de Mayoro Faye au Pds

Le désormais ex-ancien chargé de communication du Pds va-t-il retourner au Pds ? Tout porte à le croire. «L’As» a appris de sources dignes de foi, que Mayoro Faye est sur le point de revenir au Pds. Selon nos informations, son idée de mettre en place un parti avec l’ancien président du groupe parlementaire du Pds ayant foiré, il aurait renoué le fil du dialogue avec ses anciens frères pour revenir.



Il y a eu beaucoup de tirs de barrage mais au finish, sa réintégration a été actée par la direction du Pds, mandatée par le candidat Karim Wade. Joint au téléphone, Mayoro Faye n’a ni confirmé ni infirmé l’information. Il révèle tout de même une visite de Lamine Thiam à son domicile et non au siège du Pds, tel qu’initialement déclaré par nos sources. Étant en deuil et donc ne pouvant pas s’épancher outre mesure sur cela, il a déclaré que si cela devait se faire, il allait consulter sa base. Quoi qu’il en soit, pour nos interlocuteurs, il a réintégré les rangs du Pds en douce.













L'As