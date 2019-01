Retour de Me Wade à Dakar: A quelle date se fier ?

Pour la Présidentielle de février prochain, Me Abdoulaye Wade se prépare à rentrer à au Sénégal. L’ancien Président a quitté Doha (Qatar) hier pour Paris, en attendant d’embarquer pour Dakar.



Son arrivée n’a pas été communiquée, mais dans la presse sénégalaise, on note plusieurs dates. Le site IGFM rapporte que Me Wade est attendu à Dakar lundi ou mardi. Un haut responsable du Pds interrogé par « Le Témoin », reste prudent. «Dans le salon d’honneur où il nous a reçus, le président Wade a dit qu’il compte faire quelques deux jours en France sans aucune précision », a confié ce dernier.



Le quotidien « Les Echos » avance pour sa part que Me Wade sera à Dakar cette semaine. « Il se pourrait que ce soit entre jeudi, vendredi ou samedi », annonce-t-on.



