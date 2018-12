Retour de Modou Lô : Comment Xaragne Lô a réussi à brouiller les pistes

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Décembre 2018 à 10:14 | | 0 commentaire(s)|

Après plusieurs incertitudes et mystères autour de son retour au bercail, Modou Lô est finalement rentré à Dakar, dans la nuit de vendredi à samedi dernier, à 3 heures du matin.



Toujours aussi mystérieux, le fils des Parcelles Assainies est descendu à Banjul (en Gambie) et a pris la route pour rallier Dakar. Les raisons seraient mystiques.



Selon toujours Sunulamb, le « Roc» a verrouillé son retour au bercail pour les raisons de sécurité et de précaution. Plusieurs date avaient été avancées. C’est ainsi qu’a chaque fois, Modou Lô trouvait une mystérieuse parade pour tromper la vigilance de l’opinion.













wiwsport.com

