Retour définitif au calme du Sénégal : La baraka de Serigne Mountakha encore espérée

S’il avait attendu de recevoir une délégation de familles religieuses avant de s’exprimer sur les violentes manifestations qui ont touché le Sénégal en mars 2021, le président de la République a pris l’initiative de rendre visite au leader de l’une des confréries religieuses les plus influentes du pays. Macky Sall a été reçu à Touba, dans la nuit du lundi 5 juin, par le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké.



Si rien n’a filtré de ce tête-à-tête entre le chef de l’État et le guide religieux, les deux hommes ne s’étant pas prononcés pour le moment, la situation sociopolitique particulièrement tendue y est pour beaucoup. Mais cet entretien illustre à nouveau l’importance de la confrérie mouride et de son khalife dans l’établissement de la paix sociale au Sénégal.



Alors que le pays connait de nouveaux épisodes de violences, deux ans après les heurts qui ont suivi l’arrestation de leader de l’opposition, une condamnation d’Ousmane Sonko à deux ans de prison pour “corruption de la jeunesse”, après avoir été initialement poursuivi pour viol et menace de mort, a remis le feu aux poudres, les 1er, 2 et 3 juin dans plusieurs localités du Sénégal, en particulier à Dakar et à Ziguinchor.



Malgré l’initiation d’un dialogue politique par le président de la République, rejeté par Pastef, les tensions politiques restent vives autour d’une éventuelle troisième candidature du président Macky Sall, l’inéligibilité des principales figures de l’opposition, le parrainage citoyen, etc. Un cocktail explosif qui pourrait prendre feu à tout moment. Comme en 2021, d’une intervention des autorités religieuses, beaucoup de Sénégalais attendent un retour définitif au calme.



Et le khalife général des mourides reste un leader influent auprès des autorités politiques. Lorsque, le 12 mars 2021, une délégation de Serigne Mountakha Mbacké a rencontré les leaders du Mouvement pour la défense de la démocratie (M2D), porteur d’un message du guide religieux, cela a permis d’éviter un nouveau rassemblement prévu le lendemain, facteur potentiel de tensions.



Une autre délégation, regroupant des émissaires plus élargis des familles religieuses et de l’Église, avait permis d’obtenir du président de la République une adresse à la Nation, le lundi 8 mars 2021, suivie du placement sous contrôle judiciaire du leader de Pastef. Aujourd’hui, exit le M2D, bonjour la F24, qui a également appelé à des journées de mobilisation demain et samedi dans tout le Sénégal, pour dire non à un troisième mandat du président Macky Sall en 2024.



Et Ousmane Sonko ayant été condamné à deux ans de prison ferme par contumace, le ministre de la Justice a annoncé qu’il peut être arrêté à tout moment. Ainsi, face à des situations plus complexes qu’il y a deux ans, la baraka du khalife général des mourides et des autres structures religieuses du Sénégal est encore espérée pour une sortie de crise.



Ces dernières années, Touba a joué, à plusieurs reprises, un grand rôle dans la résolution des crises politiques. On se rappelle, ce qui est communément appelé le protocole de Massalikoul Jinan qui a permis au Président Macky Sall et à son prédécesseur de se retrouver, après l’arrestation et l’emprisonnement de Karim Wade.

