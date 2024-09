Retour des pèlerins catholiques : A l'AIBD, un accueil solennel entre prières et engagement pour la paix L'aéroport international Blaise Diagne a accueilli ce dimanche 15 septembre 2024, à 23h38, l'Airbus A330-343 de la compagnie Iberojet, marquant le retour de 350 pèlerins catholiques en provenance d'Israël. À leur arrivée, plusieurs autorités étaient présentes pour les accueillir, notamment Malick Ndiaye, Ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, accompagné du Dr Diaga Basse, Directeur général de l'ANACIM, du Colonel François Sambou, Secrétaire général de la HAAS, ainsi que du Directeur de cabinet du Ministre de l'Intégration africaine et des Affaires

Selon les informations reçues, la cérémonie d'accueil, organisée à l'aérogare des pèlerins, a débuté avec l'hymne national sénégalais, suivi de chants et de prières, témoignant de la reconnaissance des pèlerins envers Dieu pour la réussite de leur voyage.



Monseigneur Paul Abel Mamba, Président du Comité interdiocésain national des Pèlerinages catholiques (CINPEC), a exprimé la joie des pèlerins de retrouver leurs proches après cette démarche de foi.



Il a salué la contribution de toutes les personnes ayant œuvré à la réussite de ce pèlerinage et a souligné la dignité avec laquelle les pèlerins ont représenté le Sénégal en tant qu'ambassadeurs du pays.



Ils ont prié pour la réussite des dirigeants sénégalais et un hivernage prospère. Monseigneur Mamba a également évoqué une rencontre avec le Président israélien Isaac Herzog, durant laquelle les pèlerins ont plaidé pour la paix entre Israéliens et Palestiniens.



Le Ministre des Infrastructures et des Transports, Malick Ndiaye, a souligné l'importance de cette initiative qui renforce le rôle historique du Sénégal dans la recherche de la paix au Moyen-Orient. Il a félicité les pèlerins pour leur engagement en faveur de la paix et de la cohésion, et a salué tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ce pèlerinage.



Tidiane Tamba, Responsable des Relations publiques de la société gestionnaire de l'Aéroport de Diass (LAS), a pour sa part exprimé sa satisfaction quant à la mobilisation des acteurs de la plateforme aéroportuaire, assurant ainsi la bonne tenue des opérations aéroportuaires



















