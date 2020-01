Retour probable dans le gouvernement : Aminata Touré se sent bien au Cese Aminata Touré n’est pas forcément favorable à un retour dans le gouvernement. Interrogée sur le sujet, ce dimanche dans l’émission Grand Jury de la RFM, l’ancienne Premier ministre déclare : « je suis satisfaite du travail que je mène », au Conseil économique social et environnemental. A propos de la rumeur sur un éventuel remaniement, elle déclare : « je ne saurais vous dire. C’est le président qui en décide ».

