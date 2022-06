Retour sur investissement : La société tunisienne SOTIPAPIER annoncé des dividendes de plus de 13 millions de dinars .

Cela correspond à un dividende par action de 0,465 dinar, soit 43% du nominal de l’action.



Selon le conseil d’administration, l’arrêté définitif des états financiers consolidés de l’exercice 2021 a fait apparaître un total bilan de113 MD.



Quant au résultat net du groupe de 19 MD et des intérêts des minoritaires de 7 904 dinars.



Le Conseil d’administration de la société a décidé de les soumettre à l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle convoquée pour le 10 juin 2022.



Créée en 1981, la société SOTIPAPIER est spécialisée dans la production de papier Kraft et de papier Testliner et Cannelure. Aux côtés de ses activités industrielles, elle produit également de l'énergie à travers un système de cogénération installée depuis 2007.



Selon ses responsables, la société a été la première unité industrielle en Tunisie à avoir mis en place un système de cogénération pour la production d'électricité.



