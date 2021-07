Retour sur investissement : Les actionnaires de Bolloré Côte d’Ivoire percevront 5,443 milliards FCFA de dividendes le 11 août 2021

Ce montant correspond à un dividende net par action de 100 FCFA. Le même dividende avait été verse au titre de l’exercice 2019.

L’exercice 2020 de cette entreprise de manutention s’était solde par un résultat net de 13,454 milliards FCFA, en forte progression de 43,40%.

Par contre, le chiffre d’affaires était en repli de 4,47%, se situant à 84,240 milliards FCFA contre 88,182 milliards FCFA en 2019.

Le même constat de baisse était note concernant la valeur ajoutée à 37,668 milliards FCFA contre 38,644 milliards FCFA en 2019 (-976 millions).

Il en était de même de l’excédent brut d’exploitation qui est passe de 10,046 milliards FCFA au 31 décembre 2019 à 9,666 milliards FCFA en 2020 (-3,78%).

Seul le résultat d'exploitation a échappé à la tendance baissière des soldes caractéristiques de gestion, avec une réalisation de 4,569 milliards FCFA contre 4,093 milliards FCFA un an auparavant (+11,62%).



