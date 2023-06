Retour sur investissements : La BRVM annonce le paiement par la société Palm Côte d’Ivoire d’un dividende net par action de 1213,632 FCFA.

Le montant du dividende net par action est en baisse de 22,708 FCFA par rapport à celui de 2021.



Le montant global du dividende annuel qui sera décaissé par la société Palm Côte d’Ivoire sera de 18,761 milliards de FCFA.



Les investisseurs qui souhaitent acquérir des actions PALM Côte d’Ivoire, et par ricochet bénéficier du dividende net par action, ont jusqu’au vendredi 14 juillet 2023 pour le faire car selon les responsables de la BRVM, le titre cotera ex-dividende à partir du lundi 17 juillet 2023. Par conséquent, avertissent-ils, tous les ordres de bourse en attente dans le système de négociation seront annulés.



Palm Côte d’Ivoire a eu un excellent exercice 2022 en dépit de la légère baisse de 1,83% de son résultat net qui est passé de 42,473 milliards de FCFA en 2021 à 41,693 milliards de FCFA.

Pour sa part, le chiffre d’affaires de la société a enregistré une hausse de 19%, se situant à 234 milliards de FCFA contre 196 milliards de FCFA en 2021.



Concernant les charges de l’entreprise, le poste Achats de matières premières et fournitures liées a augmenté de 27%, s’élevant à 88,247 milliards de FCFA contre 69,367 milliards de FCFA en 2021.



Quant aux autres achats, ils ont progressé de 31% à 26,365 milliards de FCFA contre 20,133 milliards de FCFA en 2021.





Les services extérieurs connaissent une hausse de plus de 3 milliards, avec une réalisation de 16 milliards de FCFA contre 13 milliards de FCFA à la fin de l’exercice 2021.



Concernant la valeur ajoutée de la société, il a légèrement progressé de 0,47%, s’établissant à 94 milliards de FCFA contre 93,290 milliards de FCFA en 2021.



A fin décembre 2022, l’excèdent brut d’exploitation (EBE), connait une légère hausse de 1,17% à 69,917 milliards de FCFA contre 69,107 milliards de FCFA en 2021.



La même tendance baissière caractérise le résultat d’exploitation qui passe de 56,689 milliards de FCFA en 2021 à 56,649 milliards de FCFA durant la période sous revue (-0,07%).

Source : https://www.lejecos.com/Retour-sur-investissements...