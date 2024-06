Retour sur investissements : La société NEI-CEDA de Côte d’Ivoire paiera plus d’un milliard de FCFA de dividendes ce 25 juin 2024.

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Juin 2024 à 14:38 | | 0 commentaire(s)|

Cela correspond à un dividende net par action de 81,78 FCFA contre 35,25 FCFA en 2022.



A l’issue de l’exercice 2023, le résultat net de cette société s’était replié de 45 millions FCFA en dégageant un solde de 1,167 milliard FCFA contre 1,212 milliard FCFA en 2022.



De son côté, le chiffre d’affaires était aussi en baisse de 463 millions FCFA à 8,525 milliards FCFA.



Toutefois, il a été relevé une très forte hausse de 2,535 milliards des autres produits de la société avec un niveau qui se situait à 2,840 milliards FCFA.



Pour sa part, la valeur ajoutée était restée quasi stable, se situant à 2,352 milliards FCFA contre 2,318 milliards FCFA en 2022.



De son côté, l’excèdent brut d’exploitation (EBE) était en légère augmentation de 43 millions par rapport à l’exercice 2022, se situant à 1,843 milliard FCFA en 2023 contre 1,800 milliard FCFA.



Le résultat d’exploitation était dans la même dynamique, enregistrant une hausse de 56 millions, avec un montant comptabilisé à 1,850 milliard FCFA contre 1,794 milliard FCFA à la fin de l’exercice 2022.



En ce qui le concerne, le résultat des activités ordinaires avait connu une augmentation de 61 millions FCFA avec un solde de 1,974 milliard FCFA contre 1,903 milliard FCFA en 2022.





Oumar Nourou





Source : Et de deux pour la société Nouvelles éditions ivoiriennes –Centre d’éditions et de diffusion africaines (NEI-CEDA). En effet, après une première à la fin de l’exercice 2022, cette entreprise ivoirienne mettra en paiement le 25 juin 2024, au titre de l’exercice 2023, un dividende annuel global de 1,043 milliard de FCFA, selon les responsables de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) où elle est cotée cette entreprise.Source : https://www.lejecos.com/Retour-sur-investissements...

