Retour sur investissements : Les actionnaires de BOA Burkina percevront un dividende global brut de 14,498 milliards FCFA le 5 mai 2023.

Cela correspond à un dividende brut par action de 659 FCFA. Après règlement à l’Etat de l’Impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières (IRVM) au taux de 12.5 % sur le dividende brut, il sera effectivement versé aux actionnaires un dividende net correspondant à une rémunération de 577 FCFA par action.



Au 31 décembre 2022, la BOA Burkina Faso a réalisé un résultat net après impôts de 25,476 milliards FCFA, en progression de 19,92%.

De son côté, le total bilan a enregistré un accroissement de 90,07 milliards, s’établissant à 1163,299 milliards de FCFA contre 1073,229 milliards de FCFA en 2021.



Les ressources collectées par la banque auprès de la clientèle sont passées de 816 milliards FCFA en 2021 à 875,498 milliards FCFA (+7,44%) et les crédits consentis à cette clientèle de 577,287 milliards FCFA à 643 milliards FCFA (+11,32%).

Le produit net bancaire est en hausse de 11,44% à 57 milliards FCFA contre 51 milliards FCFA en 2021.



Pour sa part, le résultat brut d’exploitation s’est bonifié de 13,37% à 33 milliards FCFA contre 29 milliards FCFA en 2021.

Durant la période sous revue, la Banque a nettement amélioré de 26% son coût du risque, passant de 4,475 milliards FCFA en 2021 à 3,328 milliards FCFA un an plus tard.



Quant au résultat d’exploitation, il a progressé de 21% à 29,304 milliards FCFA contre 24,308 milliards FCFA en 2021.



Oumar Nourou

Aux termes des projets de résolutions proposés par le Conseil d’Administration de BOA Burkina Faso à l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) du 30 mars 2023, les actionnaires de cet établissement bancaire percevront à compter du 5 mai 2023, au titre de l’exercice 2022, un dividende global brut de 14,498 milliards de FCFA.Source : https://www.lejecos.com/Retour-sur-investissements...