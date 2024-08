Retour sur investissements : Près de 3 milliards de dividendes pour les actionnaires de la société CFAO Motors Côte d’Ivoire.

Cela correspond à un dividende net par action de 15,87 FCFA contre 27,45 FCFA en 2022. Pour renforcer leur portefeuille actions CFAO Motors Côte d’Ivoire et bénéficier par ricochet de ce dividende, les actionnaires ont jusqu’au mardi 27 août 2024 pour le faire car selon la direction de la BRVM ce titre cotera ex-dividende à partir du mercredi 28 août 2024. Par conséquent, tous les ordres de bourse en attente dans le système de négociation à cette date seront annulés.



L’exercice 2023 de la société CFAO Motors Côte d’Ivoire s’est soldé par un résultat net de 6,399 milliards de FCFA en progression de 15,65% par rapport à 2022.



Pour sa part, le chiffre d’affaires a augmenté de 23,08% à 180,161 milliards de FCFA contre 146,375 milliards de FCFA en 2022.



La même tendance haussière avait caractérisé le résultat d’exploitation qui est passé de 9,880 milliards de FCFA au 31 décembre 2022 à 11,108 milliards de FCFA un an plus tard (12,43%).



Quant au résultat des activités ordinaires, il a progressé de 9,61% à 10,332 milliards de FCFA contre 9,427 milliards de FCFA une année auparavant.



Oumar Nourou

La société CFAO Motors Côte d’Ivoire, qui opère dans la vente de véhicules automobiles, mettra en paiement le 30 août 2024, au titre de l’exercice 2023, un dividende global annuel de 2,878 milliards de FCFA, a informé la direction de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) où est cotée cette entreprise.Source : https://www.lejecos.com/Retour-sur-investissements...