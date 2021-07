Retour sur investissements : une cagnotte de 18 milliards FCFA pour les actionnaires de la Société Ivoirienne de Banque

Ce montant global donne un dividende net par action de 360 FCFA contre 270 FCFA en 2019, soit une augmentation de 90 FCFA.

La SIB a eu un excellent exercice 2020 avec des indicateurs d’activité en hausse dans leur ensemble. Le résultat net s’est ainsi établi à 30,261 milliards FCFA contre 28,057 milliards FCFA au terme de l’exercice 2019, soit une progression de 7,85%.

Le produit net bancaire de cet établissement bancaire évolué de 4% passant de 72 milliards FCFA au 31 décembre 2019 à 74 milliards FCFA un an plus tard.



La même tendance haussière était notée au niveau du résultat brut d’exploitation, s’établissant à 41 milliards FCFA contre 39 milliards FCFA en 2019 (+5%).

Il en est de même du résultat d’exploitation (+4%) à 35 milliards FCFA contre 34 milliards FCFA en 2019.

