Retour sur l'étonnante surprise d'une victime : il dépose sa plainte et tombe sur son agresseur au commissariat En allant déposer sa plainte au commissariat de Guinaw Rails, M. S. Diallo est tombé nez à nez sur l'homme qui l'avait agressé. Les faits remontent dans la nuit du 14 au 15 aout dernier.

Sur les faits, à bord de sa moto, il a été dépouillé de sa sacoche par le malfrat, laissant son engin sur place. Alors qu’il se rendait à la police pour porter plainte, il est tombé sur son bourreau T. Lô que les policiers ont interpellé lors d’une opération de sécurisation. Diallo l’a tout de suite reconnu.



Jugé, vendredi, selon toujours nos confrères, Lô a été condamné à deux ans ferme de prison et à payer une amende de 500 000 Fcfa.



