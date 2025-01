Retour sur la vente de la maison de fonction du président de l’Assemblée nationale : Ce qui s’est passé selon le député Mbaye Dione Le député Mbaye Dione, membre de l’Alliance des Forces de Progrès (AFP), a, lors de son passage à l’émission "Point de Vue" sur la RTS, réagi à la polémique entourant la vente de la maison de fonction du président de l’Assemblée nationale. Dégageant toute responsabilité de son leader, Moustapha Niasse, qui a occupé le perchoir de 2012 à 2022, il a dénoncé ce qu’il qualifie de « scandale extrêmement grave » et exigé une enquête approfondie sur cette affaire.

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Janvier 2025 à 10:14 | | 0 commentaire(s)|

Mbaye Dione a tenu à rétablir les faits, face aux accusations d’Abdou Mbow, qu’il accuse d’avoir « biaisé la chronologie ». Selon le député, dès sa prise de fonction à la tête de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse n’a jamais occupé cette résidence officielle, préférant rester dans sa propre demeure.



En 2017, une correspondance du ministre du Budget et du directeur du Patrimoine bâti, aurait proposé de rétrocéder cette maison à un Sénégalais, dans des conditions que M. Dione qualifie de « floues ».

Cependant, Moustapha Niasse aurait opposé un refus catégorique, informant le Président Macky Sall de son désaccord face à toute aliénation de ce bien de l’État.



« Rien ne justifiait une telle vente et le président Niasse s’est tenu à cette position jusqu’à son départ en 2022 », a-t-il souligné, précisant qu’à ce moment-là, la maison n’était toujours pas vendue, comme en attestait le dossier de passation avec son successeur, Amadou Mame Diop.



Selon Mbaye Dione, la vente de la maison a été finalisée en août 2024, soit deux ans après le départ de Moustapha Niasse de la présidence de l’Assemblée nationale. Il a dénoncé une opération réalisée dans des « conditions opaques » et qui, selon lui, n’a pas été validée par l’Assemblée nationale.



« C’est un scandale que nous condamnons fermement. Nous exigeons que toute lumière soit faite sur cette affaire », a martelé le député, appelant à une transparence totale dans la gestion des biens publics.















Source Rts

MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook