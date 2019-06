Retour sur le parcours de Mor Fadam

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Juin 2019

Le lutteur Mor Fadam a rendu l’âme cet après-midi à son domicile sis à Guédiawaye. L’ancienne terreur des arènes qui était reputé être un bagarreur hors pair, est né à Louga, plus précisément dans la commune de Koky. Mor Fadam a débuté la lutte en 1974 et débarque à Dakar en 1976 pour y fourbir ses armes. Son parcours a été très riche et l’un des faits les plus marquants, est sans doute la fameuse finale pour le sacre de roi des arènes organisé par le Cng en 1991.



Un combat âprement disputé et qu’il a perdu face à Manga 2. Ses deux combats contre Mouhamed Ndao Tyson aussi ont été sujet à polémique, surtout le fameux combat de la Tfm Gambie dont la chute a été contesté par feu Mor Fadam, ce qui leur a valu un deuxième combat dite de la clarification.



Après sa retraite et la fin de l’écurie Diambour, Mor Fadam crée une école de lutte portant son nom. Cette école a produit de grands champions tels que Gouye-Gui, Sa Cadior entre autres. Mor Fadam laisse ainsi un grand vide derrière lui. Puisse-t-il reposer en paix.

