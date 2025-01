Retour sur scène avec « Le Grand Bal » : Ce message poignant Youssou Ndour à son « fils Waly Seck »

Après les tubes "Badiane" et "Biss Bi" exécuté en duo avec Bakhaw Da Brains, Youssou Ndour annonça son invité surprise : Waly entra en scène, suivi d’Amadeuss. Ce fut le délire !



Le fils de Thione prit le micro et chanta avec son ‘’père’’. Un duo de choc. "Mon père (Youssou Ndour), je te remercie. Je prie pour vous tous (au public). J'aimerais avoir ce public. Papa, l'événement que tout le monde attend, c'est ‘Bercy Arena’. Tu es mon invité. Je t'attends. Ce sera la suite de ce qui se passe ici", a confié Waly.



Et Youssou de répliquer avec émotion : "Ton père (feu Thione Ballago Seck), c'est moi qui gérais tout. Même sa pièce d'identité, c'est moi qui la gardais. Tout ce que je te demande, c'est de copier ce que je fais et de dérouler."