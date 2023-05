Retour sur scène réussi pour Coumba Gawlo : La diva assure le show, après trois années d’absence

En plus d’avoir sorti un opus récemment, la chanteuse à la voix d’or, comme on l’appelle, a marqué son retour sur scène, avec un concert de haute facture, ce samedi, au musée des Civilisations noires. Le public est venu répondre à l’appel de la chanteuse, qui a opéré un come-back intitulé “La renaissance”.



C’est dans une magnifique robe avec des ailes de papillon, jouant au piano, accompagnée de feux d’artifice, que la diva a fait une entrée spectaculaire, qui a émerveillé et ébloui le public. Un spectacle riche en sons et lumières. Coumba Gawlo a repris son répertoire musical avec des chansons comme “Siyo”, “Minyamba”, “Way rek ma war”, “Borom Ndam”, “Sama Bidew”, “Ma djinn”, “Dieureudieuf” devant des personnalités diplomatiques, politiques et du show-biz.



À la fin du concert, Coumba Gawlo s’est exprimée sur le choix du musée des Civilisations noires qui, selon elle, représente la culture sénégalaise et africaine et s’est réjouie de son retour.



“ Je suis profondément émue et honorée de l’accueil qui m’a été réservé, fière d’avoir retrouvé le public sénégalais, mon peuple, ma famille, mes fans. Ce qui m’a le plus impressionné, c’est le public, toutes les couches sociales qui sont venues en masse et ceux qui ne n’ont pas l’habitude de sortir, sont là pour me soutenir et m’honorer. C’est grandiose pour moi ”, a déclaré la diva à la voix d’or.



Elle est par ailleurs revenue sur son entrée en piano qu’elle a apprise durant sa convalescence. “ Selon moi, un artiste doit apprendre, malgré les expériences au cours de sa carrière et son âge. Il n’est jamais trop tard pour apprendre, pour plus de connaissances et donner des leçons de vie. Mon absence de trois ans m’a permis d’étudier et d’analyser et c’est ce que j’ai voulu montrer au public ”, a-t-elle ajouté.



D’ailleurs, elle annonce la préparation de tournées internationales. Venu joué avec Coumba Gawlo la chanson “Sa Gawlo”, Baba Maal a montré son enthousiasme de la revoir sur scène.



“Je suis content. Coumba est ma fille. Quand je suis allé la voir, je lui ai dit de n’avoir aucune inquiétude, qu’elle va retrouver sa voix et nous que savons ce qu’elle représente pour la jeunesse africaine. Que Dieu va lui redonner ses capacités. On compte beaucoup sur elle, pour son leadership. C’est tout le Sénégal qui avait envie de voir Coumba Gawlo. Sa musique continue de faire vibrer les Sénégalais ”, a témoigné le lead vocal du Daandé Lenol.



À l’instar de Baba Maal, des artistes comme Pape Diouf et Kiné Lam étaient également présents pour accompagner la diva de la musique sénégalaise. La première partie de la soirée a été assurée par trois jeunes talents, Réma Diop, Mame Nar Seck et Aicha Niang qui ont repris des chansons de Coumba Gawlo. Ils voient en elle, leur mère et idole…











EnQuête