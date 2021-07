Retournement à Keur Massar ? Des femmes de BBY disqualifient Assome Diatta et Amadou Hott Les ministres Aminata Assome Diatta et Amadou Hott sont dans le collimateur des femmes de Benno bokk yaakaar (Bby), coalition de la mouvance présidentielle au niveau de la Commune de Keur Massar. Il leur est reproché de semer la division.

« Amadou Hott qui n’a aucune base politique et n’a jamais gagné sa commune veut aujourd’hui venir nous diriger. C’est même irrespectueux envers les populations du Département de Keur Massar. Amadou Hott devrait plutôt partir à Yeumbeul-Sud pour essayer de dégager le maire libéral Bara Gaye qui l’a toujours battu à plate couture, au lieu de venir saboter la dynamique de la mouvance présidentielle en essayant de combattre le maire Moustapha Mbengue », a déclaré Lissa Mbengue, proche du maire. Et la coordonnatrice des femmes de Bby Oulimata Ndoye, par ailleurs adjointe au maire, de renchérir :



« Amadou Hott est vraiment maladroit. Car au lieu de renforcer la dynamique unitaire du parti pour gagner sa commune qu’il a toujours perdue car faute de base, il mobilise les moyens de son Ministère pour combattre son propre frère de parti Moustapha Mbengue », dit-elle.



Assome Diatta n’a pas non plus échappé à leur furie. « Aminata Assome Diatta, en perte de vitesse, doit arrêter ses agissements inélégants. Car Assome Diatta, assommée à Ziguinchor par Ousmane Sonko, veut venir ici Keur Massar pour déstabiliser la mouvance présidentielle.



Nous ne l’accepterons pas», disent- elles non sans demander au chef de l’Etat de freiner ses ministres

