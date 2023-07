Retrait de l'article 87- Abdou Mbow répond à Guy Marius Sagna: "Si vous n'avez pas d'arguments qui sont juridiquement tenables, c'est ridicule de..."

Abdou Mbow a répondu à Guy Marius Sagna, lors de sa prise de parole à l'Assemblée nationale. "Je voudrais juste faire savoir à mon collègue que ses arguments ne sont pas tenables. Il a dit que le retrait de l'article 87 a changé l'ordre du jour, vous vous êtes trompés. L'ordre du jour, c'était l'examen de la loi constitutionnelle et l'examen de l'autre loi, donc l'ordre du jour n'a pas changé", cogne M. Mbow. Il va plus loin: "Si vous n'avez pas d'arguments qui sont juridiquement tenables, c'est ridicule de venir ici et de parler".

