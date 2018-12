Retrait de la CAN : Serge Aurier dénonce une « magouille » de la CAF

Le capitaine des "Éléphants" ne comprend pas la décision de la Confédération africaine de retirer à son pays la CAN 2021.



Le capitaine de la sélection ivoirienne, Serge Aurier, estime que le retrait de l'organisation de l'édition 2021 de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) à son pays, est « une décision stupide » de la Confédération africaine de football (CAF).



« Je suis choqué, pour moi, c'est une magouille, une affaire de politiciens. En tant que joueur, on veut cette CAN en 2021 chez nous », a expliqué le défenseur de Tottenham (25 ans), sur Canal +, lors de l'émission Talents d'Afrique, diffusée lundi soir.



Décalages en série ?

Après le retrait de l'édition 2019 au Cameroun (sans connaître le nouveau pays hôte pour l'instant), pour des retards dans les infrastructures et un manque de garanties sécuritaires, la CAF a décidé, « pour arranger les choses de manière vraiment humaine », de décaler les pays hôtes des prochaines éditions.



L'organisation de l'édition 2021 reviendrait ainsi au Cameroun et celle de 2023, initialement prévue en Guinée, à la Côte d'Ivoire, ce qui provoque la colère des responsables ivoiriens.

















L’Equipe

