Retrait de la SAR: LOCAFRIQUE a-t-elle senti une "faillite" imminente ?

le Mercredi 26 Février 2020

Hier, certains journaux et sites d’informations de la place ont annoncé le retrait de M. Khadim Bâ, directeur général de Locafrique, de la Société africaine de raffinage (Sar), dans laquelle il détenait 34 % du capital. Jusqu’ici « Le Témoin » ne voulait pas s’inviter dans la guerre interne à la famille des Bâ. Et Dieu sait que nous connaissons bien les tenants et aboutissants de cette profonde crise, pour avoir révélé à l’époque les démêlés entre Carrefour Automobile, Locafrique, le Crédit Lyonnais et autres filiales. C’était fin 1999, début 2000, si nous souvenirs sont exacts.



Toujours est-il qu’entre Khadim Bâ et son père, la guerre pour le contrôle des sociétés du Groupe fait rage, surtout du fait que des gens tapis dans l’ombre familiale ont eu à miner tous les chemins de Khadim Bâ au point de le pousser à se retirer de la Sar. Justement, l’actionnaire Khadim Bâ a-t-il senti une « faillite » de la Sar l’obligeant à fuir à temps ? A-t-il flairé une privatisation de la Sar qui l’a poussé à fuir pour sauver ses meubles financiers ? Ou alors Khadim Bâ a-t-il été piégé par des gens lui faisant croire à une crise imaginaire de la Sar pour le pousser à la démission ? Autant de questions auxquelles l’avenir répondra.



Mais une chose est sûre : son départ de la Sar et le retrait de la ligne de crédit estimée à près de 160 milliards CFA qu’il avait mise à la disposition de la raffinerie pour lui permettre de financer ses importations, ce départ, donc, risque d’impacter négativement le fonctionnement de la Sar. Car, certains bailleurs et banques qui faisaient confiance à la Sar, n’écartent pas de se solidariser avec Khadim Bâ. C’est-à-dire de partir avec lui. Laissant la Sar sur la paille. Se remettra-telle de ce coup ? Sauf miracle, il est permis d’en douter.



