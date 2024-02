Retrait de la licence de WalfTV : La CAP dénonce les atteintes à la liberté de presse au Sénégal Une réunion historique s'est tenue ce mardi 6 février à la Maison de la presse, réunissant la Coordination des Associations de presse (CAP), des responsables des médias et des journalistes engagés pour la défense de la liberté de presse. Cette rencontre, élargie à divers acteurs, a été marquée par une unanimité sans faille dans la dénonciation des atteintes graves à la liberté de presse au Sénégal, notamment le retrait arbitraire de la licence de WalfTV.

Les participants ont vigoureusement condamné l'action du ministre de la Communication, Moussa Bocar Thiam, auteur de l'ordonnance ayant conduit au retrait de la licence de WalfTV. Ils ont souligné que cette décision outrepassait les prérogatives du ministre et violait les procédures légales établies pour de telles sanctions. De manière alarmante, aucune explication claire n'a été fournie quant aux raisons justifiant cette décision draconienne.



Face à cette situation préoccupante, les acteurs des médias ont décidé de prendre des mesures fermes pour rétablir la justice et restaurer la liberté de presse au Sénégal. Un plan d'action ambitieux a été élaboré lors de la réunion, débutant dès ce jour. Parmi les actions envisagées figurent une journée sans presse, la saisine du président de la République, des rencontres avec les patrons de presse et les organisations de la société civile, ainsi qu'une veillée nocturne devant les locaux de Walfadjri.



La CAP et l'ensemble des acteurs des médias ont affirmé leur engagement indéfectible à poursuivre le combat jusqu'au retour à la normale. Ils exigent du gouvernement le rétablissement de la licence de WalfTV et un engagement formel à ne plus restreindre l'accès à l'Internet mobile, une mesure qui porte préjudice à l'économie des médias et au droit fondamental du public à l'information, garanti par la Constitution sénégalaise.



