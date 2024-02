Retrait définitif de la licence de Walf Tv: Les droits-de-l’hommistes appellent l’Etat à reconsidérer sa décision

La Raddho, Amnesty International Sénégal, Article 19 Sénégal et Afrique de l’Ouest, la Ligue sénégalaise des droits humains (Lsdh) et AfricTivistes appellent le gouvernement à «reconsidérer cette mesure de retrait de la licence de Walf Tv et à respecter les principes qui sous-tendent la liberté d'expression».



Dans un communiqué, souligne Bes Bi, ces organisations rappellent que l’État a «la responsabilité de faciliter l’accès à l’information et de tolérer la diffusion de toute information, activité et communication publique liées aux événements politiques, notamment les élections».