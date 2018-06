Retransmission du Mondial : Le Pm convoque la Rts et Gfm

Le Premier ministre, Mahammad Dionne, intervient à 24 heures de l’ouverture de la Coupe du monde, Russie-2018 (14 juin-15 juillet). Ce, au moment où la guerre fait rage autour de la retransmission des matchs entre Gfm et la Rts.



Selon la Rfm (la radio de Gfm), Dionne a convoqué les dirigeants des deux groupes. Mais d’emblée, l’avocat du groupe Youssou Ndour. Me Baboucar Cissé, prévient: « Gfm est dans ses droits et diffusera les matchs de la Coupe du monde au même titre que la Rts ».



La preuve, agite-t-il, la Tfm et L’Obs Tv figurent sur la liste des pays africains qui doivent retransmettre le Mondial publiée par la Fifa.











Seneweb

