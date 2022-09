Rétro / 1er Gouvernement du Sénégal indépendant: Pour être Ministre, il fallait montrer...

Au temps de Léopold Sédar Senghor et aux premières années de Abdou Diouf, pour être Ministre, on devrait être un sortant de L'ENAM et/ ou avoir de solides références pour prétendre à ce poste. En sus de réussir à l'enquête de moralité que l'Etat faisait systématiquement et obligatoirement.

