Rétropédalage de Mamadou Alioune Diallo à Dahra: Tamsir Bakhoum du SAEMSS s'en réjouit

Heureusement car, soutient-il, personne n’aurait pu le convaincre " ni de l'opportunité encore moins de l'importance de la suspension des cours ". Il rappelle en outre que cette mesure de l'Ief de Linguère, vient illustrer la " mauvaise gestion " de notre système scolaire et le " manque de sérieux " avec un " pilotage à vue " et avec " beaucoup de cacophonie" dans certaines structures déconcentrées tels que les IEF, les IA...



Pour le chargé de la presse et de la communication du syndicat dirigé par Saourou Sène, la gestion de l'école, qui reste une affaire de la communauté, doit être " inclusive, participative et transparente ".



Surtout, surtout, insiste-t-il, " aucune gestion solitaire ne saurait donner de résultats probants et profitables aux acteurs de l'école, à savoir les enseignants, les parents d'élèves et les partenaires techniques et financiers ".



Son syndicat demande à ce que " les CLD, les CDD et les CRD puissent fonctionner correctement, pour que de pareilles situations ne se reproduisent plus jamais à l'école ".









Le Témoin