Retrouvailles: Macky Sall offre une Mercedes à Me Wade

Rédigé par leral.net le Mardi 15 Octobre 2019 à 09:57

Les retrouvailles entre Me Abdoulaye Wade et Macky Sall ne sont pas que de vains mots.



D’après L'As, après avoir reçu son prédécesseur au Palais, samedi dernier, le Chef de l'État lui a offert une Mercedes de couleur grise.

