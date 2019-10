Retrouvailles Wade-Macky : Sory Kaba demande à Idrissa Seck de rejoindre la dynamique de paix et Macky Sall Le Directeur général des sénégalais de l’extérieur a lancé un appel au président du parti Rewmi, pour qu’il retrouve la dynamique de paix amorcé dans le pays avec les retrouvailles entre Macky Sall et Abdoulaye Wade, et se rapprocher ainsi du chef de l’Etat.

Rédigé par leral.net le Dimanche 20 Octobre 2019

« Il était avec eux. A un moment, c’était Abdoulaye Wade, Idrissa Seck et Macky Sall qui dirigeaient le Sénégal. Je lui demande de retrouver cette dynamique de paix. Le contexte est favorable », a déclaré Sory Kaba dans l’émission Grand Jury de ce dimanche sur la RFM.

Le Directeur général des sénégalais de l’extérieur est persuadé que de telles retrouvailles, valent mieux qu’une opposition qui passe tout son temps à critiquer en toute subjectivité.



