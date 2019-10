Retrouvailles Wade-Macky : Thierno Alassane Sall lève un coin du voile Thierno Alassane Sall livre les contours des retrouvailles entre Macky Sall et Me Wade. « Macky Sall cherche à sauver sa peau après son départ du pouvoir et Me Abdoulaye Wade négocie une amnistie pour son fils », a, en effet, déclaré le leader de la République des Valeurs, hier jeudi à Touba, dans des propos relayés par "L'As". L’ex ministre de l’Energie évoque une compromission du régime de Macky Sall qui tente ainsi d'enterrer le scandale du pétrole et du gaz.

Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Octobre 2019 à 11:32 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos