Retrouvailles Wade – Macky à Massalikoul Djinane: le « coup d’Etat » de Karim

Mardi 3 Septembre 2019

Haine, revanche ou manipulation: Karim Wade ne cesse de mettre en oeuvre des actions pour éloigner son papa de son ancien Premier ministre.



Le nouveau secrétaire général national adjoint du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) interdit à son père, Abdoulaye Wade de rencontrer Macky Sall à l’inauguration de Massalikul Jinaan.



Pour éviter à son père de serrer la main au Chef de l’Etat, Karim manoeuvre pour que Me Wade et Macky Sall ne fassent pas la paix le 27 septembre, lors de l’inauguration de la mosquée Massalikul Jinaan

