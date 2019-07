Retrouvailles de la famille socialiste : Le dernier appel de Tanor C’est sans doute la dernière fois que l’on a aperçu Ousmane Tanor Dieng. C’était le samedi 16 mars 2019, lors de la dernière réunion du bureau politique du Parti socialiste. Perché au parloir de la Maison du parti, à Colobane, l’on pouvait difficilement imaginer qu'Ousmane Tanor Dieng faisait l’une de ses dernières apparitions en public. A cette occasion, il avait lancé un appel aux retrouvailles de la famille socialiste, relayé par le porte-parole du parti, Abdoulaye Wilane.

Rédigé par leral.net le Lundi 15 Juillet 2019 à 14:53 | | 0 commentaire(s)|

Un appel qu’il avait réitéré, le 2 avril, lors de la prestation de serment du Président Macky Sall, nouvellement élu pour un second mandat à la tête du Sénégal.



« Le dialogue est entamé au Parti socialiste. Nous y invitons Khalifa Sall. Il n’y a pas d’exclusion. C’est un appel inclusif que je lance à l’ensemble des socialistes de cœur ou de raison. J’ai dit à mes camarades qu’il faut faire preuve de tolérance, de générosité », avait-il dit.



Parlant de Khalifa Sall, il avait déclaré : « je ne souhaite la prison à personne surtout quelqu’un avec qui on a cheminé aussi longtemps. C’est le Président Abdou Diouf même qui me l’a confié. Donc, c’est avec déchirement que je le vois dans cette situation-là ».



Ousmane Tanor Dieng ne sera pas présent, deux jours plus tard au défilé du 4 avril. Une absence très remarquée, soulignée par la presse. Il était déjà évacué en France, touché par la maladie.

