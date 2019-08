Retrouvée morte à Bruxelles: Bineta Sagna inhumée aujourd’hui à Paris Bineta Sagna, retrouvée morte mardi dernier dans son appartement à Bruxelles, en Belgique, sera enterrée à Paris, ce vendredi, au cimetière d'Epinay sur Seine.

Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Août 2019

C’est ce que rapporte Les Échos dans sa livraison du jour, ajoutant que la levée du corps aura lieu aujourd'hui à la mosquée de l'île de Saint-Denis. Bineta Sagna est la fondatrice et présidente de l’Agence de relations publiques média et communication, « La Sénégalaise ». L’autopsie réclamée par le parquet de Bruxelles, a conclu à une mort naturelle, rappelle-t-on.

