Reubeuss : Moïse Rampino transféré au Pavillon spécial Incarcéré à Rebeuss depuis février, Moïse Rampino est transféré au Pavillon spécial. Selon l’Association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus (Asred) qui donne l’information, ce transfèrement fait suite à la dégradation de son état de santé, suite à une grève de la faim de onze jours durant lesquels il a refusé de s’alimenter.

Des informations complémentaires obtenues par Flagrantdelit.net renseignent que Rampino a été mis en cellule punitive pendant plusieurs jours, et qu’il faisait fait souvent la navette entre sa cellule et l’infirmerie de la prison. A travers ce refus de s’alimenter, il proteste ainsi contre son maintien en détention provisoire en delà de six mois, alors qu’il devait recouvrer la liberté au mois d’août, en vertu de l’article 127 bis du Code de procédure pénale, comme cela ressort dans les propos de Rampino lui-même, dans une audio obtenue auprès d’un détenu récemment libéré.



Pour mémoire, Moise Rampino a été inculpé en février 2018, pour «usurpation d’une fonction légalement règlementée, usurpation d’identité numérique, chantage, extorsion de fonds, diffamation et association de malfaiteurs». Rampino et Gadiaga sont tous les deux accusés d’avoir créé un site d’informations pour s’attaquer à des personnalités publiques qu’ils feraient chanter par la suite.



Parmi leurs victimes présumées, on compte : le ministre de l’Economie et des Finances, Amadou Bâ; le directeur des Aéroports du Sénégal (Ads), Pape Maël Diop et le directeur des domaines, Mamour Diallo. Arrêtés depuis neuf mois, les prévenus vont comparaître devant le Tribunal correctionnel de Dakar, pour leur jugement.





