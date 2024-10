Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Réunion de prise de contact : M. Cheikh DIBA, Ministre des Finances et du Budget a reçu Dr. Nabil GHALLEB, Directeur régional de la BID, basé à Dakar Rédigé par leral.net le Mardi 8 Octobre 2024 à 21:15 | | 0 commentaire(s)| Le Ministre des Finances et du Budget M. Cheikh DIBA a reçu le Directeur régional de la Banque Islamique de Développement, Dr. Nabil GHALLEB, basé à Dakar dans le cadre d’une réunion de prise de contact. La séance de travail a permis d’établir un état des lieux sur le portefeuille de projets financés par la BID au Sénégal dans les secteurs de l’agriculture (chaîne de valeur riz, développement du pastoralisme), de l’assainissement et des infrastructures.

Le Ministre et le Directeur régional ont abordé la performance du portefeuille, dont la bonne tenue permet de mieux répondre aux attentes des populations.



La réunion a été aussi l’occasion pour le Ministre de rappeler l’importance de la campagne de commercialisation de l’arachide à venir pour laquelle la banque a traditionnellement apporté son financement à la Sonacos, société que l’Etat du Sénégal est en train de relancer au profit du monde paysan.



Accueil Envoyer à un ami Partager