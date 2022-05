Réunion du Conseil du Fafoa : Dakar abrite la 13e édition

Le Conseil du Fafoa abordera les questions relatives à l'engagement des services de vérification, à la signature des documents de politique de travail du Fafoa, au rapport financier du Fafoa, et à l’élection des membres de l’Ataf et du Wataf, entre autres sujets.



En marge de la réunion, précise-t-on, il y’aura une formation sur l’analyse et la gestion des données à des fins d’exploitations fiscales, au profit des personnels des pays membres du Fafoa, du 24 au 27 mai 2022.



Cette formation a pour objectifs d’améliorer les capacités des participants en matière d'interprétation de données et de transformer ces dernières en informations exploitables.



Pour rappel, le Fafoa est un cadre inclusif d’intégration fiscale des Administration fiscales Ouest-africaines en vue de la mobilisation optimale des ressources par le renforcement des capacités de leurs ressources humaines.

La Direction générale des Impôts et des Domaines (Dgid) organise, conjointement avec le Fafoa, la 13e réunion du Conseil du Fafoa, les 24 et 25 mai 2022, à Dakar. Selon un communiqué de presse, la cérémonie d'ouverture s'est déroulée ce mardi 24 mai 2022, à l'Hôtel Axil ex. Faidherbe, sous la présidence effective de Abdoulaye Daouda Diallo, ministre des Finances et du Budget.