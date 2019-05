Réunion du Secrétariat exécutif du PS: Serigne Mbaye Thiam répond à Me Bocar Thiam Le départ d’un militant, à fortiori d'un responsable poli- tique, est toujours regrettable. C’est en filigrane et avec philosophie, la réaction samedi de Serigne Mbaye thiam, lors de la réunion du secrétariat exécutif national du Parti socialiste (Ps) qui fait suite à la démission de Me Moussa Bocar Thiam

(ndlr : il a claqué la porte du Ps pour rejoindre l'Alliance pour la République du Président Macky Sall).

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Mai 2019 à 07:00 | | 0 commentaire(s)|

«Nous regrettons sa décision parce qu'on veut avoir le maximum de militants et de responsables. Mais il a ses raisons», a affirmé le porte-parole du jour. Mais qu'à cela ne tienne car au moment où Me Moussa Bocar Thiam quitte, le Ps enregistre de nouveaux venus. « c'est ainsi que fonctionne une formation politique», a-t-il affirmé. En effet, si Moussa Bocar thiam dénonce le mode de fonctionnement du parti notamment, l’absence de consensus dans le choix des hommes et des femmes devant représenter le Ps dans la coalition Benno Book Yakaar (Bby), Serigne Mbaye Thiam furax, met la balle au rebond et attire l'attention de son ex camarade . «Aminata Mbengue ndiaye et moi, ne nous sommes pas choisis dans le gouvernement. Nous sommes proposés par le secrétaire général Ousmane tanor Dieng et nommés parle chef de l'état», a-t-il recadré avant de poursuivre, le visage émoussé. «c'est normal qu'il y ait des points de vue divergents, mais ce qui engage le parti, c'est ce qui ressort de ses instances dirigeantes», a commenté Serigne Mbaye thiam en parlant de la sortie de l'ancien porte-parole adjoint du Ps qui s’offusque de sa reconduction ainsi de que de celle d’Aminata Mbengue Ndiaye dans le nouveau gouvernement de Macky Sall. Pour lui, la voie empruntée par Me Moussa Bocar thiam, n’est pas la mieux indiquée. A l’en croire, le maire d’ourossogui, connaissant bien le mode d'organisation et de fonctionnement du parti, aurait dû, souligner le problème au sein des instances habilitées à statuer sur la question.Mais l'un dans l’autre, le mal est fait.



Libération

